Bereits im August 2021 erhielt die SPQ-Technologie von Südpack den Deut-schen Verpackungspreis 2021 in der Kategorie Wirtschaftlichkeit. Jetzt steht fest: Auch der Deutsche Verpackungspreis in Gold geht an das Unternehmen. Erstmals ist es Südpack gelungen, die Farb- und Lösemittelabfälle bei der Um-setzung mehrerer Druckbilder im Rahmen eines Pilotprojektes für die Goldsteig Käsereien um mehr als 60 % zu reduzieren und gleichzeitig die Druckqualität deutlich zu optimieren. Zu den weiteren Vorteilen zählen ein niedrigerer Ener-gieverbrauch, geringer Rüstaufwand, höhere Effizienz und weniger Produkti-onsabfälle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...