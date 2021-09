Aktien: Evergrande bereinigt sein Portfolio - Aktie startet Erholung

Anzeige / Werbung Um sich etwas Luft zu verschaffen, verkauft der zahlungsunfähige Immobilienkonzern China Evergrande eine Bank-Beteiligung. Die Aktie setzt ihre Stabilisierung fort, doch eine Hürde gilt es noch zu knacken. Der Immobilienriese trennt sich von seinem rund 20-prozentigen Anteil an der Shengjing Bank für rund 1,5 Mrd. Dollar. Käuferin ist die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing. Diese wird durch die Transaktion von 1,75 Milliarden Anteilsscheinen zu einem Preis von 5,70 Yuan (0,88 Dollar) pro Stück größter Aktionär der Bank. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Shengjing Bank habe verlangt, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Konzerns gegenüber der Bank verwendet wird. Evergrande ist bei Kunden, Banken und Anlegern mit mehr als 300 Mrd. Dollar verschuldet und ist in Zahlungsverzug geraten. Zuletzt stieg die Hoffnung auf staatliche Hilfen zur Rettung des strauchelnden Konzerns. Nach Bekanntwerden der Transaktion legte die Evergrande-Aktie an der Hongkonger Börse um fast 15 Prozent zu. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus jedoch weiterhin auf mehr als 78 Prozent Evergrande-Aktie stabilisiert sich Mit der Schuldenreduktion hat sich die Aktie von Evergrande aber erholen können und auch der MACD (Momentum) zieht wieder an. Diese Entwicklung konnte Anleger zuletzt überzeugen. Ein Sprung über den Widerstand bei 3,34 HKD würde Aktionären aber noch mehr Vertrauen geben können. Enthaltene Werte: DE000A0HN5C6,DE000A1ML7J1,KYG2119W1069,US09075V1026,NL0015436031

