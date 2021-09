Voquz Labs bereitet die avisierte Kapitalerhöhung vor. Die erhöhte Visibilität spricht nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter und Bewerber an. Ihr seid nun mit Voquz Labs seit einem Monat im MTF der Wiener Börse. Ich bitte um ein erstes Zwischenfazit. Helmut Fleischmann: Meine Erwartungen wurden ganz eindeutig übertroffen - sogar deutlich übertroffen. Die Erstnotiz lag bei 40 Euro bei einer Marktkapitalisierung von 20 Mio. Euro. Und anders als bei vielen anderen Unternehmen dieses Börsensegments konnten wir den Kurs bis heute halten. Obwohl das erste Monat in die Urlaubszeit fiel, war hohes Interesse an unserer Aktie spürbar. Allerdings bildet sich dieses Interesse noch sehr wenig im Börsenhandel ab. Aber das ist in der Startphase ...

