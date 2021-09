Das erste vollelektrische Fahrzeug von Cupra wird im E-Fahrzeugwerk in Zwickau produziert. Die Marke will bis 2030 vollelektrisch werden und E-Autos ab 2025 auch in Martorell fertigen. Das Modell Born ist dabei ein wichtiger Baustein. Zwickau ist Volkswagens erste Automobilfabrik, die ausschließlich elektrische Fahrzeuge herstellt. Der Standort gilt laut Herstellerangaben als größte und effizienteste Fabrik für Fahrzeuge in Europa. Mit einer täglichen Produktionszahl von bis zu 1.400 Einheiten schafft das Werk eine jährliche Kapazität von ca. 330.000 Stromer. Zusätzlich zum Cupra Born werden in ...

