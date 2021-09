Die Kölner Ford-Werke melden personelle Veränderungen innerhalb der Geschäftsführung. Auf Dirk Heller, der in den Ruhestand geht, folgt Rene Wolf, der seit 1991 im Unternehmen tätig ist. Rene Wolf übernimmt das Ressort Fertigung innerhalb der Geschäftsführung der Kölner Ford-Werke GmbH ab dem 1. Oktober. Der studierte Diplom-Ingenieur folgt auf Dirk Heller, der nach 34 Jahren Unternehmenszugehörigkeit, davon die letzten elf Jahre als Mitglied der deutschen Geschäftsführung für alle Fertigungsbereiche, in den Ruhestand geht. Parallel ist Wolf als Director Manufacturing Ford of Europe weiterhin ...

