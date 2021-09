Wegen zunehmender Materialknappheit entlang der Lieferkette nimmt der Reisemobil-Hersteller Knaus-Tabbert die Prognose für Umsatz und Ergebnismarge für das Geschäftsjahr 2021 zurück und muss auch die Produktionslinien für Wohnmobile an den Standorten in Jandelsbrunn (Deutschland) und Nagyoroszi (Ungarn) im 4. Quartal für voraussichtlich zumindest zwei Wochen stoppen. Angesichts der Dynamik der Entwicklungen in Zusammenhang mit Lieferschwierigkeiten könne eine neue Prognose hinsichtlich des Umsatzes und des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2021 und somit auf die Geschäftsentwicklung von Knaus Tabbert erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die bisherige Prognose war zuletzt am 11. August 2021 bestätigt worden - darin ...

