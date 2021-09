Die schwedische Bekleidungskette Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270) will wieder eine Dividende ausschütten, nachdem diese im März 2020 aufgrund der Coronapandemie ausgesetzt wurde. Zuletzt bezahlt wurde im Jahr 2019 eine Dividende. H&M will 6,50 schwedische Kronen (ca. 6,4 Eurocent) ausschütten. Über die Ausschüttung entscheidet eine außerordentliche Hauptversammlung am 28. Oktober 2021. Die Zahlung der Dividende soll am 4. November 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...