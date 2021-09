Bei Steinhoff dreht sich derzeit alles um die Gerichtsverfahren in den Niederlanden sowie in Südafrika. Während das zuständige Amsterdamer Bezirksgericht dem Vergleich zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern bereits zugestimmt hat, steht diese Entscheidung in Südafrika noch aus. Dabei möchte Steinhoff, dass auch in Südafrika der Vergleich in seiner Gesamtheit angenommen wird. Darüber hatte der oberste Gerichtshof heute zu entscheiden…

Doch wie soeben bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...