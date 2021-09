Lordstown: hier drücken die E-Bullen aufs Gaspedal, aber vielleicht kommt nur heiße Luft!

Zwangsverkauf des Werks in Ohio & Short-Float-Anteil 27.16 Prozent. Trotzdem: Spekulativer Long Trade mit Lordstown (RIDE)

Symbol: RIDE ISIN: US54405Q1004

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie verlor im Halbjahresvergleich rund 35 Prozent, konnte sich nach dem Tief im August wieder über den gleitenden Durchschnitten etablieren. Der Kurs kreuzte am Donnerstag kurz die Widerstandslinie, schloss aber dannach darunter.

Chart vom 30.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 7.98 USD

Meinung: Unser Day Trade ist einerseits charttechnisch motiviert, andererseits könnte der Aktienkurs Auftrieb durch den hohen Short-Float-Anteil von 27.16 Prozent gewinnen, sobald die Widerstandslinie überwunden ist. Vom Unternehmen selbst gibt es hingegen wenig zu berichten, was für eine positive Entwicklung spricht. Es ist gezwungen seine Fertigungsstätte in Ohio zu verkaufen.

Mögliches Setup: Wir platzieren den Trigger über der Widerstandslinie und platzieren den Stopp Loss unter die im Lauf der Woche entstandene Kurslücke. Als Kursziel visieren wir das letzte Pivot-Hoch an. Die nächsten Quartalszahlen sind erst für den 10. November terminiert, so dass diese unserem Trade nicht im Wege stehen. Wir sollten den Trade aber vor Börsenschluss schließen, weil hier momentan jegliche Substanz fehlt, so dass es jederzeit möglich ist, dass der Kurs über Nacht ins Nirwana rutscht.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RIDE.

Veröffentlichungsdatum: 01.10.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

https://ratgebergeld.at/disclaimer/