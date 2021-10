Aktien: Lucid besser als Tesla

Anzeige / Werbung Tesla bekommt Konkurrenz: Ende Oktober soll das erste E-Auto von Lucid vom Band laufen. Es hat eine größere Reichweite als Tesla-Fahrzeuge und könnte Kunden daher überzeugen. Die Lucid-Aktie steht vor einem Ausbruch. Nachdem Lucid den Konkurrenten Tesla bei der Reichweite bereits überholt hat, muss der US-Elektroautobauer Lucid nun noch seine Kosten in den Griff bekommen. Ende Oktober soll als erstes Fahrzeug das Spitzenmodell Lucid Air Dream Edition vom Band laufen, mit einem Preis von 169.000 Dollar, gefolgt von günstigeren Modellen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die zuständige US-Behörde hat einer Version des Air Dream eine Reichweite von 520 Meilen (837 Kilometer) pro Batterieladung bescheinigt, mehr als 100 Meilen mehr als das vergleichbare Tesla-Modell S. Tesla-Chef Elon Musk hatte zuletzt erklärt, dass sein Unternehmen Abstand von einem Fahrzeug mit einer Reichweite von 520 Meilen nehme. Lucid-Chef Peter Rawlison sagte beim Produktionsstart in Arizona, sie hätten die Kunden von der Reichweitenangst befreit. Die nächste große Hürde sei die Kosteneffizienz von Elektroautos. Sie müssten die Kosten nach unten bringen. Die Herausforderung sei, die Produktionsprozesse in den Griff zu bekommen. Das Unternehmen hat angekündigt, die Kapazität in dem Werk in den nächsten beiden Jahren auf 90.000 Fahrzeuge pro Jahr steigern. Auch Tesla hatte in der Anfangszeit massiv mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen. Musk hatte zuletzt eingeräumt, das es extrem schwer sei, profitabel Autos zu bauen. Lucid-Aktie vor Richtungsentscheid Die Aktie von Lucid ist im Februar nach oben ausgebrochen, hatte aber anschließend korrigiert und war seitdem seitwärts zwischen rund 16 und 30 Dollar gelaufen. Aktuell steht ein Test der oberen Begrenzung bevor, die Aktie tendierte im Seitwärtstrend nach oben, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US62914V1061,US1714392016

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )