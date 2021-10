Die Lufthansa ist in den vergangenen zwei Tagen regelrecht in Turbulenzen hineingeflogen. Nachdem der Kurs seit den Jahrestiefs Mitte September in der Spitze fast 20 Prozent zulegen konnte und dabei so ganz nebenbei eine Kapitalerhöhung durchgeführt, geht es seit zwei Tagen in den Sinkflug. Am Mittwoch verlor die Aktie ziemlich genau drei Prozent und gestern ging es weitere 5,3% nach unten. Heute dagegen…

