Ineos Energy hat den Verkauf seines Öl- und Gasgeschäfts in Norwegen abgeschlossen. Die norwegische Tochter der Polish Oil and Gas Company (Pgnig) zahlt dafür 615 Mio. Euro. Die Transaktion umfasst alle Ineos-Öl- und Gasbeteiligungen an Produktion, Lizenzen, Feldern, Anlagen und Pipelines auf dem norwegischen Kontinentalschelf und gilt bereits rückwirkend zum 1. Januar 2021. Ineos produzierte in Norwegen rund 33.000 BOE/d in der Norwegischen See. Der Gasanteil beträgt 93 % und stammt aus drei Feldern, ...

