Die Aktie von Siemens Healthineers (SLH.DE) gibt am Freitag um 1,96% auf 55,14 Euro nach und durchbricht den Doppelboden, der am Mittwoch bei 55,40 Euro ausgebildet wurde. Am Donnerstag wurde zwar ein Inside Bar ausgebildet, doch dies reichte nicht aus, um die Erholung fortzusetzen. Ohne eine Rückkehr über 55,40 Euro müssen sich die Anleger auf weitere Kursrückgänge einstellen. Der nächste Unterstützungsbereich ist zwischen dem 50% Fibonacci-Retracement (53,33 Euro) und dem Swing-Level bei 54,38 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...