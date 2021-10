Immofinanz-Kernaktionär Patrick Vitek (Mountfort) begrüßt den Vorschlag für neue Aufsichtsratmitglieder. Wie berichtet, sollen am 19. Oktober 2021 Dorothée Deuring, Gayatri Narayan, Michael Mendel und Stefan Guetter den Aktionären zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Mountfort ist der Ansicht, dass mangelnde Diversität in den Unternehmen eine große Herausforderung in Europa und im Immobiliensektor darstellt. "Wir freuen uns besonders, dass der Aufsichtsrat zwei hochqualifizierte Frauen vorgeschlagen hat, wodurch das vorgeschlagene Gremium ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis erreichen würde", heißt es. Mountfort bestätigt daher die Unterstützung für alle vorgeschlagenen Kandidaten für die ...

