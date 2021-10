Die jüngsten Wirtschaftsdaten in den USA mahnen zur Vorsicht, scheint sich doch die Abkühlung der Konjunktur im zweiten Halbjahr zu beschleunigen. So prognostizierte die Atlanta Fed für das dritte Quartal nur noch ein Wachstum von +3,2 % - das sind 0,5 % weniger als in der Vorwoche. Die nachgebenden Indizes für das produzierende Gewerbe der Regionen Dallas und Richmond unterstreichen den Trend. Trotzdem wächst der Preisdruck: Beispielsweise verderben steigende Energiekosten den Verbrauchern gerade ordentlich die Stimmung. Auch die kräftig anziehenden Renditen langlaufender Staatsanleihen verstärken die Befürchtungen, dass die Inflation doch nicht nur "transitorisch" sein könnte. Die kurzfristig überverkaufte Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...