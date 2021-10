Im aktuellen Fondsjournal der 3 Banken Generali KAG stellt Geschäftsführer Alois Wögerbauer seine zehn Gedanken für das 4. Quartal vor. Unter anderem auch seine Einschätzung für die Wiener Börse: "Österreich sollte weiter gut laufen. Dass der Markt 2021 bereits etwa 30 Prozent im Plus ist, sagt wenig aus. Vieles ist eine Gegenreaktion zum schwachen Jahr 2020". Weiters meint er: "Dass viele Unternehmen das Gefühl haben, dass sie mehr verkaufen könnten, wenn sie mehr Kapazitäten hätten, wird regional und auch global einen Investitionszyklus auslösen. Mittelfristig wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass die Digitalisierung am Beginn und nicht am Ende steht. Wachstumsaktien werden langfristig auch profitieren". Insgesamt ...

