Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die Abschwächungsphase des globalen Aktienmarkt-Index dauerte auch letzte Woche an. Er verlor im Wochenverlauf in EUR -1,9%. Der S&P 500 gab in EUR um -2,1% nach, der Nikkei 225 verlor in EUR -2,0%. Der Stoxx 600 notierte um -1,8% tiefer. Der globale Schwellenländerindex stieg in EUR um +0,3%. Auffallend positiv entwickelte sich der russische Leitindex. Er stieg in EUR um +3,4%. Die russischen Energieaktien und der Sberbank-Titel zogen kräftig an, Minen- und Rohstoffwerte hingegen erzielten deutliche Kursrückgänge. Durch die heuer sehr stark gestiegenen Energiepreise (Brent-Öl: +51%, Erdgas in Europa: +401%) hat der russische Aktienmarkt heuer eine überdurchschnittlich hohe Performance erzielt (in EUR: +35%). Der Aufwärtstrend ist intakt und ...

