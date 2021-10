Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Frequentis, secunet und INTERSHOP.Heute geht es um Spezialwerte zu den Themen Flugsicherung, IT-Sicherheit und E-Commerce-Software.Hot Bets - der Podcast über heiße Aktien (00:06:32), 01.10. Marktbericht Fr. 01.10.2021 - DAX startet Oktober schwach, aber 15.000 hält, Sorgen bleiben die gleichenDer DAX startet den Oktober mit Minus. Am Morgen ging es sogar unter 15.000 Punkte, erstmals seit Mai. Die Sorgenfaktoren werden einfach immer mehr und lösen sich nicht wirklich auf. Der DAX erholte sich im Laufe des Tages etwas, das kleine Plus der Wall Street am Nachmittag kann aber auch nicht mehr helfen: DAX-Schlusskurs 15.156 Punkte und -0,7 %. Der ATX stieg leicht mit +0,1 % auf 3.661 ...

