BioNTech musste in den vergangenen Tagen einen heftigen Kurseinbruch verkraften, ist jetzt allerdings reif für eine kräftige Erholung. Am Donnerstag der Vorwoche ging das Mainzer Biotechnunternehmen mit einem Schlusskurs von 352,99 US-Dollar aus dem Handel. Anschließend begann eine fast schon crashartige Talfahrt. Sechs Tage mit teilweise zweistelligen Verlusten führten zu einem Schlussstand in dieser Woche von 254,79 Euro. Ein Minus von fast 30 Prozent. ...

