An der Börse zeigte sich die Deutsche Lufthansa zuletzt von ihrer Schokoladenseite. Der Aktienkurs konnte sich in den vergangenen Tagen deutlich von den September-Tiefs im Bereich von 5,57 Euro nach oben absetzen. Auch wenn es Mitte der Woche noch einmal brenzlig wurde, hat sich der Kranich am Freitag überaus positiv ins Wochenende verabschiedet. Jetzt macht die Airline den nächsten Schritt…

Denn die Führung der Airline sprach sich nun klar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...