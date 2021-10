"Das Peter-Prinzip oder Die Hierarchie der Unfähigen": Ein Beitrag von Henrik Becker, ...

Ein Beitrag von Henrik Becker, vom 03.10.2021"Das Peter-Prinzip oder Die Hierarchie der Unfähigen" Über die Auswirkungen auf die Finanzmärkte!So der Titel eines 1970 in Deutschland erschienen Buches des Rowolt-Verlages.Nun was ist so besonders an diesem Buch, dass man gut fünf Jahrzehnte später noch darüber sprechen kann. Ja vielleicht auch sollte, wie die jüngsten Ereignisse es eindrucksvoll aufzeigen. Es ist das Thema, mit welchem sich Laurence Johnston Peter (* 16. September 1919 in Vancouver, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...