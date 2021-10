++ Futures deuten auf eine gemischte Eröffnung der europäischen Sitzung hin ++ OPEC+-Treffen am Nachmittag ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung für die wichtigsten Indizes in der Region hin. Der DE30 entwickelt sich unterdurchschnittlich, wobei die Futures derzeit auf eine Kurslücke von fast 100 Punkten zu Beginn der Sitzung hindeuten. An den Devisenmärkten ist eine risikofreudige Stimmung zu beobachten, wobei Safe-Haven-Währungen ...

