HBM Healthcare Investments erzielt Wertsteigerung von 12.6% im ersten Semester des GJ 2021/2022 Immofinanz prüft Immobilienkäufe und hält an S-Immo-Aktien fest, Gespräch mit Finanzchef Stefan Schönauer (BöZ) Vinci will Aktien im Wert von bis zu 200 Miuo Euro von einem Anbieter von Investitionsdienstleistungen zurückkaufen Volvo Cars finalisiert IPO-Pläne in Stockholm - Bewertung bis zu 25 Mrd USD - Offizielle Mitteilung wohl am Montag Der frisch gekürte Traton-Chef Christian Levin will den Konzern schlanker und kostengünstiger aufstellen (HB) Zeiss trotz Corona-Pandemie auf Wachstumskurs BMW lehnt eigene Batterie-Fertigung ab, Gespräch mit Einkaufsvorstand Andreas Wendt (Automobilwoche) ENCAVIS AG wandelt 2017 und 2019 begebene Hybrid-Wandelanleihen Formycon und Bioeq ...

