Mit 1. Oktober 2021 übernimmt Philipp Gebhardt die Position "Director Investor Relations" bei AT&S. Er folgt Gerda Königstorfer nach, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird und noch bis 30.11.2021 für AT&S tätig ist, um eine geordnete Übergabe der Agenden sicherzustellen. Philipp Gebhardt ist seit mehr als 13 Jahren als Consultant und Manager IR für internationale Unternehmen tätig und war zuletzt bei Fresenius Medical Care als Director IR für den Konzern sowohl in den USA als auch in Deutschland tätig. "Der Vorstand der AT&S bedankt sich bei Frau Königstorfer für das Engagement und den wertvollen Beitrag, den Frau Königstorfer für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Kapitalmarktkommunikation der AT&S geleistet hat", heißt es in ...

