Die United Lithium Corporation (ISIN: CA9107971090; WKN: A2QGMZ) hat in ihrer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass bei der jüngsten Beprobung beim schwedischen Bergby-Projekt mehrere neue lithiumhaltige Felsblockzüge entdeckt wurden, die mit zuvor nicht abgebohrten lithiumhaltigen Pegmatiten in Zusammenhang stehen. Nun wurde eine potenzielle Quelle nördlich und westlich des abgebohrten Pegmatits vorgeschlagen, dort werden die Probenentnahmen und Kartierungen fortgesetzt.

Lithium, der Rohstoff der Zukunft, ist nicht nur für die Automobilindustrie elementar, sondern wird von vielen Schlüsseltechnologien auf der ganzen Welt benötigt. Viele Branchen sind deshalb auf einen permanenten Nachschub von Lithium angewiesen. Mit diesen Analyseergebnissen hat die United Lithium Corp. eindringlich untermauert, dass das Unternehmen die Anforderungen an die Herstellung alternativer Energiefahrzeuge, High-Tech-Geräte und Netzspeichersysteme bedienen kann. Die Chancen des Unternehmens für eine weitreichende und effektive Exploration und Produktion von Lithium sind offenkundig gestiegen.

Die ersten Ergebnisse der der laufenden Kartierung und Beprobung von Felsblockzügen im Überblick:

- Die Bodenprobenentnahme hat begonnen und die erste Probencharge wurde zur Analyse geschickt.

- Kernbohrungen sind in vollem Gange, sie werden voraussichtlich bis Jahresende andauern.

- Es wurden zusätzliche Claims hinzugefügt, damit verfügt das Unternehmen jetzt über mehr als 10.458 Hektar in Bergby.

- Ausgezeichnete Ergebnisse wurden aus einem Gebiet westlich des nördlichen Endes des zuvor abgebohrten, mit Lithium mineralisierten Pegmatits gemeldet. Diese neuen Felsblockzüge stehen nicht im Zusammenhang mit der abgebohrten Mineralisierung und gehören vermutlich zu neuen mit Lithium mineralisierten Körpern.

Diese Ergebnisse umfassen 3,01 % Li2O, 2,82 % Li2O und 2,12 % Li2O. 300 m bis 500 m nordwestlich des südwestlichen Endes des zuvor abgebohrten, mit Lithium mineralisierten Pegmatits finden sich folgende Gehalte: 1,71 % Li2O, 1,72 % Li2O und 1,46 % Li2O. Und 600 m westlich des südwestlichen Endes des zuvor abgebohrten mit Lithium mineralisierten Pegmatits wurde unter anderem ein Gehalt von 3,33 % Li2O ermittelt.

Der Erfolg dieses Felsblock-Probenentnahmeprogramms hat United Lithium dazu ermutigt, das Kartierungs- und Probenentnahmeprogramm zu erweitern. Zusätzliche Felsblockproben wurden zur Analyse an "ALS Limited" geschickt und die Feldarbeiten sind im Gange.

Darüber hinaus wurde ein Bodenprobenentnahmeprogramm in der Nähe der interpretierten Quelle des nördlichen Spodumen-Felsblockzuges durchgeführt. Die Proben wurden getrocknet und zu einer -63-µm-Fraktion gesiebt, die zur Analyse von u.a. Li-Ta-Cs-Rb an "ALS Limited" geschickt wurde.

"Die jüngsten Kartierungen und Probenahmen haben die Grundfläche des mit Lithium mineralisierten Pegmatits auf unserem Bergby-Projekt erheblich erweitert", erläuterte Michael Dehn, President und CEO und fügte hinzu: "Ein ausgedehntes Gebiet wurde mit spodumenhaltigen Felsblöcken identifiziert, und wir sehen ein erhebliches Potenzial, mehrere lithiumhaltige Pegmatitgänge zu finden. Konsequenterweise haben wir den Claim-Besitz in Bergby erweitert, um zusätzliche Ziele zu sichern. Unsere Kartierungen und Probenahmen werden so lange fortgesetzt, wie es das Wetter zulässt, und die Bohrungen werden voraussichtlich mindestens bis zum Jahresende fortgesetzt."

In einem Interview mit Olov Abrahamsson letzte Woche erklärte der schwedische Premierminister Stefan Löfven: "Schweden braucht mehr Minen, um den Klimawandel zu bewältigen. Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik müssen mit der Klimafrage verzahnt werden."

Auch die Kernbohrungen sind in vollem Gange. Im Hafen von Norrsundet, nur 4 km südwestlich der Bohrstellen, wurde eine Einrichtung zum Protokollieren und Zersägen der Bohrkerne eingerichtet. Mit einer Infrastruktur im Hafen für die meisten potenziellen industriellen Anwendungen ist die Logistik ausgezeichnet.

Das Projekt Bergby wurde Anfang 2016 vom Team von "Leading Edge Materials" entdeckt und hat bereits sowohl hohe Gehalte als auch eine hohe Trefferquote an potenziell mineralisiertem Pegmatit hervorgebracht. Bergby liegt in Mittelschweden, 25 km nördlich der Stadt Gävle, ursprünglich gesichert durch drei Explorationsgenehmigungen mit einer Gesamtfläche von 1.903 Hektar. Der Standort liegt in der Nähe von Infrastruktur, wobei Hauptverkehrsstraßen, Bahnstrecken und Stromversorgung direkt neben dem Bergby-Projekt verlaufen. United Lithium hat das Bergby-Projekt im April 2021 von "Leading Edge Materials" erworben, als das Konzessionsgebiet vier Explorationsgenehmigungen mit einer Gesamtfläche von 3.155 Hektar umfasste.

Kürzlich beantragte und erhielt das Unternehmen die Genehmigungen für weitere Gebiete, die an die ersten vier Explorationsgenehmigungen angrenzen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Mineralisierungssystem in Bergby viel größer ist als bisher angenommen. Die Gesamtfläche des Bergby-Projekts beträgt jetzt 10.458 Hektar.

Die von United Lithium eingereichten Proben wurden in den Laboreinrichtungen von "ALS Limited" in Pitea (Schweden) und Loughrea (Irland) anhand der ME-MS81- und Li-OG63-Verfahren analysiert.

Ist das etwa der Startschuss für einen anhaltenden Aufwärtstrend an der Börse?

Zumindest bekräftigt diese Pressemitteilungen noch einmal recht eindringlich, mit welchen Ansprüchen der Lithium-Explorer seine wirtschaftlichen Ziele durchsetzen will. Die United Lithium Corp. ist durch drei Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 1.903 ha abgesichert, besitzt einen idealen Standort mit Zugang zum EU-Markt, hat ein kostengünstiges Extraktionspotential und ist aufgrund seiner Abbaumethoden nachhaltig und ökologisch wertvoll. Das Unternehmen besitzt weitreichende Chancen für eine effektive Exploration und Produktion von Lithium.

Außerdem stehen aktuell die Zeichen der Zeit auf der Seite der United Lithium Corp., denn es spricht einiges dafür, dass in Zukunft sehr viele Branchen auf einen Nachschub von Lithium angewiesen sein werden: etwa alternative Energiefahrzeuge wie Elektroautos, High-Tech-Geräte oder etwa Netzspeichersysteme. Damit sind die Voraussetzungen für einen geschäftlichen Erfolg des Unternehmens und für einen Lithium-Haussemarkt gerade besonders gut.

Über das Unternehmen

Die United Lithium Corporation (ISIN: CA9107971090 / WKN: A2QGMZ) ist ein kanadischer Lithium-Explorer. Das Unternehmen arbeitet derzeit aktiv an einem potenziellen Standort in Schweden. United Lithium bereitet die regionalen Lagerstätten und Bergbaubetriebe auf und schafft eine fortschrittliche Infrastruktur für schnelle und kostengünstige Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsmöglichkeiten von Lithium.

Im Abbaugebiet Bergby in Schweden etwa, kann das Unternehmen aktuell zahlreiche Oberflächenbeweise für eine ausgedehnte Lithiummineralisierung vorweisen. Die dortige Liegenschaft befindet sich in der Nähe eines Tiefwasserhafens und neben Autobahnen, die für eine adäquate Infrastruktur sorgen. In der Nähe befindet sich eine große schwedische Batterie-Gigafabrik im Bau, die für das Unternehmen leicht zugänglich sein wird.

