... auf operativer Ebene. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat CARL ZEISS MEDITEC einen neuen Rekord beim Betriebsergebnis erzielt. Dies ist die vom Management geäußerte Erwartung.



Im Geschäftsjahr 2020/21, das am 30. September zu Ende gegangen ist, soll das EBIT über der Marke von 1 Mrd. € gelegen haben. Gemessen am Vorjahres-EBIT in Höhe von 922 Mio. € entspricht das einem Zuwachs von mindestens 8,5 %. Auch beim Umsatz wird man einen neuen Rekordwert von erstmals über 7 Mrd. € erzielt haben.



