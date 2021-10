Unternehmen, die Abfälle aus der EU exportieren, werden nach den Plänen der EU-Kommission "zusätzliche Verantwortung übernehmen" und nachweisen müssen, dass ihre Lieferungen alle einschlägigen Vorschriften einhalten. Dies kündigte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius vergangene Woche in Brüssel bei einer Veranstaltung von Umweltschutzorganisationen an. Die Kommission werde in wenigen Wochen "sehr ...

