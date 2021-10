Um 11:33 liegt der ATX TR mit -0.42 Prozent im Minus bei 7330 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Mayr-Melnhof mit +2.20% auf 167.6 Euro, dahinter Palfinger mit +1.86% auf 38.35 Euro und Warimpex mit +1.82% auf 1.2575 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15131 ( -0.75%, Ultimo 2020: 13719). - Wienerberger vs. Bawag, RBI und Andritz- 9. Aktienturnier startet mit 12 Duellen- Podcast Passion #12: OceanSol (in Zeichnung): Neuer Name für "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast"- Podcast Passion #13: Neue Audio-Roadshow, 1. Presenter wird Frequentis sein- Changes und Höhen bei der Rosinger Group- Heute Zeichnungsschluss beim Barrique de Beurse- PIR-News: Wiener Börse, AT&S, Porr, Research zu Pierer Mobility, Palfinger, A1 Telekom Austria, Porr- ...

