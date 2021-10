Die Handelsteilnehmer der Wiener Börse sorgten im Jahresverlauf für Umsätze bei Beteiligungswerten in der Höhe von 54,96 Mrd. Euro, ein Plus von 5,8 Prozent (Q1-Q3 2020: 51,95 Mrd. Euro). Mit 84 Prozent stammt ein Großteil von internationalen Börsenmitgliedern. Der durchschnittliche Monatsumsatz liegt mit 6,1 Mrd. Euro auf dem höchsten Stand in zehn Jahren. Die meistgehandelten Aktien im Jahresverlauf waren Erste Group (8,32 Mrd. Euro), OMV (7,97 Mrd. Euro), Verbund (6,20 Mrd. Euro), voestalpine (4,41 Mrd. Euro) und Raiffeisen Bank International (3,14 Mrd. Euro). Der stärkste Handelstag im 3. Quartal fiel auf Freitag, 17. September mit einem Umsatz von 691 Mio. Euro. "Wie schön, dass die Investoren dem österreichischen Aktienmarkt ...

