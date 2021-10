Mit mehr als elf Milliarden US-Dollar geht Ford die elektrifizierte Zukunft an. Im US-Bundesstaat Tennessee soll dafür ein neues Werk mit angeschlossener Batterieproduktion entstehen. Ford intensiviert seine Bemühungen auf dem Feld der Elektromobilität und baut dafür in den USA insgesamt drei neue Werke. In Kentucky sollen zusätzlich zu Tennessee zwei weitere neue Batteriefabriken entstehen. Die neuen Fertigungsstatten werden dem OEM zufolge im Jahr 2025 fertiggestellt. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 11,4 Milliarden Dollar und sollen rund 11.000 Arbeitsplätze schaffen. 4,4 Milliarden ...

