Bei den US-Indizes war am Freitag Erholung angesagt. Für den Dow Jones ging es um 1,4 Prozent aufwärts. Der S&P 500 legte um ein Prozent zu. Und auch der Nasdaq verzeichnete Zugewinne. Dieser ging mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Merck & Co, Moderna, BioNTech, Electronic Arts, Tesla, Nio, Disney, Booking Holdings, TripAdvisor und Carnival. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.