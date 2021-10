31x September hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei -1,56 Prozent. Mit dem 1,08-Prozent-Plus im September 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf -1,47 Prozent verbessert. Der September rangiert damit aber weiterhin nur auf Nr. 12 der 12 Monate. In der September-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt Frequentis vorne, dies mit durchschnittlich +4,81 Prozent in 3 Jahren. Ganz nahe herangekommen ist SBO mit nun +4,44 Prozent in 19 Jahren. Interessant: Alle aktuellen ATXFive-Titel haben eine negative Bilanz im September, am September 2021 lag das nicht, da waren Erste Group und OMV ganz vorne. Ach ja: Der beste Titel im Oktober ist die Österreichische Post, dies mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...