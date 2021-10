Was ist bloß bei BioNTech los? In der vergangenen Woche kannte der Aktienkurs nur eine Richtung: Es ging quasi steil nach unten. Und selbst die am Freitag eingeleitete Erholung ist heute schon wieder verpufft. Zur Erinnerung: Am Freitag schlug der Kurs direkt nach der Eröffnung der Wall Street bei nur noch 230 US-Dollar auf, startete dort jedoch eine rasante Aufholjagd. Jetzt mit den ersten Kursen aus New York scheint es das allerdings schon wieder gewesen zu ...

