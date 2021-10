Die aktuell längste Serie: Rheinmetall mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.17%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Montag Mologen mit 32,89% auf 0,02 (2% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00% - es war der 21. Tagessieg 2021, Rang 1 im BSN Watchlist) vor Klondike Gold mit 6,98% auf 0,12 (0% Vol.; 1W 4,55%) und Adler Real Estate mit 6,39% auf 10,66 (258% Vol.; 1W -6,33%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -28,17% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -52,38%), Canadian Solar mit -7,32% auf 31,90 (71% Vol.; 1W -7,99%), EHang mit -7,05% auf 21,61 (10% Vol.; 1W -18,51%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (17751,42 Mio.), Nvidia (13640,14) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...