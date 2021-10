UBM wurde von der ESG-Rating-Agentur EcoVadis mit einem Gold-Rating ausgestattet. "Die weltweit führenden ESG-Ratingagenturen bestätigen der UBM die wirksame Umsetzung der strategischen Ausrichtung green. smart. and more", meint UBM-CEO Thomas G. Winkler. Die Bewertung deckt anhand von 21 Kriterien die vier wichtigsten Themen im Bereich Nachhaltigkeit ab: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Berichterstattung. In allen vier Kategorien performte UBM Development deutlich über dem Branchendurchschnitt. Im Rating der ISS ESG erhielt das Unternehmen im Mai 2021 den "Prime Status" (Level "C+"). Bei ISS ESG erfolgt die Beurteilung der ökologischen und sozialen Performance eines Unternehmens im Rahmen des Corporate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...