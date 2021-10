Tech-Aktien ziehen Wall Street nach unten. Der Future auf den S&P 500 wird am Dienstag flach in einer Range zwischen 4.267 und 4.300 Punkten gehandelt, da die Anfangsverluste vollständig aufgeholt wurden. Die Anleger sind jedoch nach wie vor besorgt um das Risiko einer Stagflation - eine Phase, in der ein langsameres Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit mit steigender Inflation zusammenfallen. Am Montag hatte der marktbreite Aktienindex um weitere 1,30% nachgegeben und unterhalb des Schlusskurses ...

