Die heimische Börse musste zu Wochenbeginn ebenfalls leichte Abgaben hinnehmen, nachdem der ATX nach einem schwachen Start am Nachmittag kurzfristig in die Gewinnzone gefunden hatte setzten mit der schwachen Eröffnung in den USA erneut Verkäufe ein und das österreichische Börsenbarometer endete mit einem kleinen Rückgang von 0,1%. Beunruhigung kam neben den anziehenden Ölpreisen auch von den Unsicherheiten rund um eine mögliche Pleite des chinesischen Immobilienriesen Evergrande, das Unternehmen hatte bereits vor Börsenöffnung in Europa bekannt gegeben, eine zweite wichtige Anleihen-Zinszahlung nicht geleistet zu haben, die Papiere wurden in Hong Kong vom Handel ausgesetzt, allerdings vor allem deswegen, weil man sich in Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...