Nirgendwo ist die Robotik so fest verwurzelt und vorangeschritten wie in der Automobilindustrie. Was liegt da näher, als selbst maßgeschneiderte smarte Roboter zu entwickeln, statt nur aus den Regalen etablierter Anbieter zu kaufen? Der Kerl ist 1,80 Meter groß, wiegt nur 60 Kilogramm und kann ein Drittel seines Körpergewichtes tragen. Sein Name: Tesla Bot. Mit dem humanoiden Roboter überraschte Elon Musk kürzlich bei dem KI-Tag des kalifornischen Autobauers. Der Robo soll in der Produktion Werkern stumpfsinnige Arbeiten abnehmen - und vor allem mit ihnen kooperieren. Dazu befähigt wird der intelligente ...

