In Werlte im Emsland ist die erste industrielle Produktionsanlage für Flugbenzin in Betrieb genommen werden. Das Projekt hat Beispielcharakter, das Kerosin soll von der Lufthansa genutzt werden. Unter Beteiligung von Prominenz aus der Politik wurde die Anlage im emsländischen Werlte am Montag in Betrieb genommen: Sie produziert Flugbenzin aus Windstrom (Wasser-Elektrolyse) sowie Kohlendioxid das in einer Biogasanlage aus Lebensmittelresten gewonnen wird. Betreiber ist die gemeinnützige Klimaschutzorganisation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...