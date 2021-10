Nasdaq Stockholm AB: New long names and short names for instruments issued by Nordea (2680/21)

Upon request by the issuer, long names and short names for instruments issued by Nordea will change. The change will be valid as of October 5, 2021. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Old long New long name/symbol Old short New short name/symbol name name SE0010358 BULL KOPPAR X10 BULL KOPPAR X10 BULLKPRX10NO BULLKPRX10NON 861 NORDNET NORDNET X N1 1X SE0010358 BULL KOPPAR X10 BULL KOPPAR X10 BULLKPRX10NO BULLKPRX10NON 812 NORDNET 1 NORDNET 1 X N X SE0011168 BULL FINGB X3 BULL FINGB X3 BULLFINGBX3N BULLFINGBX3NO 244 NORDNET NORDNET X ON NX SE0013934 BULL GULD X10 BULL GULD X10 BULL GULX10 BULL GULX10 221 NORDNET 1 NORDNET 1 X NON1 NON1X SE0009861 BULL GULD X10 BULL GULD X10 BULLGULDX10N BULLGULDX10NO 453 NORDNET NORDNET X ON NX SE0009861 BULL GULD X12 BULL GULD X12 BULLGULDX12N BULLGULDX12NO 461 NORDNET NORDNET X ON NX SE0013934 BULL GULD X12 BULL GULD X12 BULL GULX12 BULL GULX12 239 NORDNET 1 NORDNET 1 X NON1 NON1X SE0013529 BEAR PLATINUM X10 BEAR PLATINUM X10 BEAR PLATX10 BEAR PLATX10 757 NORDNET NORDNET X NON NONX SE0012315 BULL TESLA X3 BULL TESLA X3 BULL TSLA X3 BULL TSLA X3 471 NORDNET NORDNET X NON NONX For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 72 80.