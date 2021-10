RHI Magnesita hat einen Konsortialvertrag mit der russischen "ZiO-Podolsk" unterzeichnet, um bis 2023 für 1,5 Millionen Moskauer EinwohnerInnen die Nutzung einer erneuerbaren Energiequelle zu ermöglichen. RHI Magnesita wird für den Bau von vier neuen Müllverbrennungsanlagen Feuerfestprodukte, Materialien und Montagedienstleistungen liefern. Die Anlagen sollen bis 2023, wenn alle vier Anlagen voll funktionsfähig sind, schrittweise in Betrieb genommen werden. Uwe Puesch, Head of Process Industries von RHI Magnesita: "Dieser Vertrag eröffnet dem Unternehmen nicht nur eine neue Kundenbeziehung, sondern auch die Möglichkeit, sich an einem aus ökologischer Sicht wichtigen Projekt zu beteiligen." Insgesamt werden die ...

