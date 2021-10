DJ PTA-News: Novetum AG: Novetum AG: Halbjahresbericht per 30.06.2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta026/05.10.2021/16:30) - Frankfurt, den 05.10.2021. Die Novetum AG, eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft, hat am 30.09.2021 ihre untestierten Zahlen per 30. Juni 2021 bekanntgemacht. Die Gesellschaft konnte Umsätze in Höhe von 0.04 Mio. Euro (Vorjahr: 0.27 Mio. Euro) erwirtschaften. Der Jahresüberschuss stellte sich auf -0.04 Mio. Euro (Vorjahr: -0.01 Mio. Euro). Das Geschäft verlief innerhalb der eigenen Erwartungen und liegt innerhalb des Budgets.

Die Bilanzsumme beträgt 11.39 Mio. Euro (Vorjahr: 11.71 Mio. Euro). Die Mittel sind im Geldmarkt und in substanzstarken Wertpapieren aus defensiven Branchen investiert.

Die Gesellschaft rechnet für das laufende Jahr mit einem positiven Ergebnis, welches im Wesentlichen von der Entwicklung an den Wertpapiermärkten abhängig sein wird.

Der Vorstand

Ende der Mitteilung

(Ende)

Aussender: Novetum AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806 E-Mail: ir@novetum.de Website: www.novetum.de

ISIN(s): DE000A13SUY8 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1633444200761 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2021 10:30 ET (14:30 GMT)