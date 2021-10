DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BÖRSE - Banken und Unternehmen können bald erstmals in Deutschland elektronische Wertpapiere begeben. Basis dafür ist die neue digitale D7-Plattform der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream, die ab November einsatzfähig ist. "Das Wertpapiergeschäft in Deutschland wird so deutlich effizienter und schneller", sagte Deutsche-Börse-Vorstand Stephan Leithner. "Das ist ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung Deutschlands und erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts." (Handelsblatt)

ALLIANZ - Mit der Rückkehr der Zuschauer in Stadien, Kinos und Konzertsäle hoffen die Versicherer weltweit auf steigende Prämieneinnahmen. "Ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Jahr in eine Zeit wie vor der Coronaphase zurückkehren werden - nur unter veränderter Sicherheitslage", sagt Michael Furtschegger, seit Februar globaler Leiter Entertainment bei der Allianz-Tochter AGCS. (Handelsblatt)

POST - Die Deutsche Post hat jemanden gefunden, der ihr das verlustreiche Geschäft mit dem Bau des StreetScooter abnimmt. Laut einer Meldung der Welt wurde Mitte September in Luxemburg das Unternehmen Odin Automotive gegründet, das alle Anteile an der Post-Tochter StreetScooter übernehmen will. Hauptgesellschaft von Odin ist der ehemalige BMW- und Deutsche-Bank-Vorstand Stefan Krause. (Welt)

TESLA - Die Beratungsfirma Institutional Shareholder Service (ISS) kritisiert im Vorfeld der Tesla Hauptversammlung am Donnerstag in einem Bericht den Verwaltungsrat harsch. Der Bericht ist nicht öffentlich zugänglich, liegt aber dem Handelsblatt vor. Danach bezahlt Tesla seine neun Mitglieder des Verwaltungsrats "exzessiv" im Vergleich zu Unternehmen aus der gleichen Branche oder "gar zu den größten amerikanischen börsennotierten Gesellschaften". (Handelsblatt)

NORD STREAM - Beim Bundesgerichtshof ist eine Beschwerde von Nord Stream eingegangen, in der sich das Unternehmen dagegen wehrt, den in Deutschland verlaufenden Teil der Pipeline Nord Stream 2 europäischer Regulierung zu unterwerfen. Nord Stream müsste in diesem Fall Transport und Vertrieb trennen und im Extremfall das Eigentum an der Pipeline aufgeben. Zuvor hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf eine entsprechende Klage abgewiesen. (Börsen-Zeitung)

MERCK - Das US-Pharmaunternehmen ist auf der Suche nach neuen Umsatzquellen, weil 2028 der Patentschutz seines Krebsmedikaments Keytruda ausläuft. Analysten interpretieren das in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Übernahmeangebot für Acceleron Pharma als einen Teil der Strategie des neuen CEO Rob Davis. Ähnliche Probleme mit "Patent-Kliffs" bei Blockbustern haben zwar auch Konkurrenten wie Pfizer, AbbVie oder Bristol-Myers Squibb, aber der Aktienkurs von Merck hat sich in jüngster Zeit deutlich schwächer entwickelt als der der Konkurrenz. (Financial Times)

GO TO GLOBAL - Das Feld der Sharing-Anbieter in den deutschen Großstädten wächst weiter: Der Anbieter Go To Global drängt auf den deutschen Markt. Dafür kaufen die Israelis den Berliner Motorroller-Sharer Emmy. Er soll Kern einer Flotte aus Autos, Mopeds sowie E-Rollern oder E-Fahrrädern werden. Das sagte Go-To-Global-Chef Gil Laser dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

M.M. WARBURG - Die Eignerfamilien Olearius und Warburg sind aus der Führung von M.M. Warburg endgültig draußen. Zum 30. September hat Joachim Olearius sein Amt als Sprecher des Partnerkreises niedergelegt, wie die Hamburger Privatbank erst fünf Tage später mitteilte. Einen Nachfolger gibt es nicht. Als Grund nennt die tief in Cum-ex-Geschäfte verstrickte Bank Anforderungen der Aufsicht, Eigentum und operative Geschäftsführung zu trennen. (Börsen-Zeitung)

ORCA SECURITY - Avi Shua ist ein Senkrechtstarter. Sein vor zwei Jahren gegründetes Cybersecurity-Start-up Orca Security, das soeben seine C-Finanzierungsrunde ausgeweitet hat und jetzt mit 1,8 Milliarden Dollar bewertet ist, hat die Einnahmen in diesem Jahr bis September um 800 Prozent gesteigert. Im vergangenen Jahr waren es 1000 Prozent. "Wir sind das am schnellsten wachsende Cyberunternehmen", sagt der Israeli. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2021 01:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.