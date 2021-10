Das Marinegeschäft von Palfinger hat die Offshore Passenger Transfer System (OPTS)-Technologie von Lift2Work erworben. Das in Rotterdam ansässige Unternehmen sorgt für einen reibungslosen Transport von Schiffen zu Offshore-Plattformen und hat eine neue Art des Offshore-Zugangs eingeführt. Technisch wird das OPTS auf verschiedenen Achsen kompensiert, um Wellen zu absorbieren. Palfinger erwartet, dass dieser Bedarf in den kommenden Jahren aufgrund des verstärkten Ausbaus der öffentlichen Infrastruktur - insbesondere in der Offshore-Windindustrie - und der Stilllegungsaktivitäten im Offshore-Öl- und Gassektor weiter steigen wird. "Diese Entwicklungen sind wichtige Treiber für die weltweite Energiewende", meint Palfinger ...

