Einen kräftigen Zuwachs konnte der heimische Markt am Dienstag erzielen, der ATX konnte mit einem Plus von 2,2% die großen europäischen Börsen deutlich übertrumpfen. Allerdings gab es nicht nur Optimismus, die Krise im chinesischen Immobiliensektor scheint weitere Kreise zu ziehen, nach dem der schuldenbeladene Konzern Evergrande bereits mehrere Zahlungen für Anleihen nicht zeitgerecht bedienen konnte, liess nun auch der kleinere Rivale Fantasia Holdings eine Frist für Zinszahlungen verstreichen. Stark waren auch in Wien die Banken, die Bawag konnte um 4,2% höher schliessen, die Erste Group konnte sich um 4,9% verbessern, für Raiffeisen Bank International gab es ein Plus von 2,4% und lediglich die Addiko Bank musste nachgeben und endete mit ...

