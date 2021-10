Die Aktie von Koenig & Bauer (SKB.DE) fällt am Mittwoch um 2,00% auf 24,50 Euro und könnte die Verlustserie für einen neunten Handelstag in Folge ausbauen. Da der Kurs vorgestern unter das Tief des jüngsten Aufwärtsimpulses (siehe Rechteck) gerutscht ist, der am 20. Juli bei 25,50 Euro begann, wurde der Trend umgekehrt. Anleger sollten jetzt auf die Reaktion am nächsten wichtigen Unterstützungsbereich achten, der durch den Doppelboden vom Mai (23,68 Euro) und das 50% Fibonacci-Retracement (23,14 ...

