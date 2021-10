Philipp Sandner bei w:o TV: "Bitcoin ist pure Informatik, kein Land der Welt kann gegen Mathematik vorgehen"

Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, bewertet bei w:o TV Chinas Vorgehen gegen den Bitcoin und die Folgen für den globalen Kryptomarkt und das Blockchain-Ökosystem. Außerdem resümiert der Leiter des Frankfurt School Blockchain Center für uns die Einführung des Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Ob solch eine "kleine Revolution" beispielsweise auch in Europa möglich sei und wie er die Chancen für "grünes Kryptomining" sieht, verrät er unserem wallstreet:online TV Anchorman Martin Kerscher im Interview. Weitere spannende Experten-Interviews aus dem w:o TV Studio gibt's auf unserem YouTube-Kanal. Gleich abonnieren und nichts mehr verpassen! Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

