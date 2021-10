Der Aktienkurs von Booking Holdings überzeugt seit Monaten bereits mit einer hohen Outperformance. Diese mündete im September in einem Allzeithoch. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Kurzfristig betrachtet konsolidieren die Notierungen zwar, langfristig betrachtet aber präsentiert sich der Titel bullenstark. Was jetzt noch in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...