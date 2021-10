ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui anlässlich einer Kapitalerhöhung und Aussagen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Das hohe Volumen der Kapitalmaßnahme habe ihn überrascht, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass das Unternehmen zwingend weitere Schritte gehen muss, um die Verschuldung mit den eigenen Zielen in Einklang zu bringen. Insofern sei es ein Schritt in die richtige Richtung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TUAG000

