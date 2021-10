Das Revival politscher Börsen. Na wer sagt's denn. Die so lange an die hinteren Plätze in der Kapitalmarkt-Präferenz gerutschte Politik kommt gerade zurück. Und das mit Verve. Reißt die Themenhoheit an sich und spielt sich über den Globus die Bälle wieder fleißig zu. Da haben wir zum Beispiel das schon längst als abgemacht verstandene US-Infrastrukturpaket. Gefühlt 10 mal Senat und Kongress hinauf und hinunter diskutiert und jedes Mal mit Siegerpose Joe Bidens als "durch" verkündet ist wieder doch nix. Man wird weiterverhandeln müssen. Ist offensichtlich ein US-Merkmal, bei der Vielzahl an Senatoren und Kongressabgeordneten wohl immer einen oder eine zu finden, die sich's dann doch wieder ...

